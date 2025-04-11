Более 1,5 тыс. металлоконструкций изготовил брянский филиал «Россети Центр» в 2025 году

В филиале ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» подвели итоги работы цеха по изготовлению металлоконструкций за первый квартал 2025 года. Цех, созданный на базе Дубровского РЭС в апреле 2022 года, показал высокие результаты.

За отчетный период было выпущено 1506 металлических изделий, что составляет 26% от планируемого годового объема продукции. С момента запуска цеха в нем производят траверсы, хомуты, кронштейны и узлы крепления — металлоконструкции, необходимые энергетикам для ремонтных работ.

Ассортимент продукции цеха существенно расширился, чтобы удовлетворить потребность в металлопродукции для ремонта воздушных линий электропередачи Брянской области. Цех оснащен современным оборудованием: токарными и сверлильными станками, сварочно-монтажным столом, электромеханическими гильотинными и пресс-ножницами. Производство ведется квалифицированным персоналом в соответствии с утвержденными проектами.

Деятельность цеха позволяет полностью закрывать внутренние потребности филиала в металлоконструкциях, необходимых для подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду.