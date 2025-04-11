ЧЭАЗ собрал руководителей ведущих предприятий Чувашии на Экспортный совет

На Чебоксарском электроаппаратном заводе (входит в холдинг РУСЭЛ) прошло заседание Экспортного совета при Главе Чувашской Республики. Мероприятие собрало руководителей ведущих предприятий региона. Участники обсуждали итоги экспортной деятельности за прошлый год и планы на ближайшие годы.

По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрия Краснова, поставки за рубеж осуществляются, в основном, химическими и машиностроительными предприятиями Республики. В их числе и Чебоксарский электроаппаратный завод. Генеральный директор холдинга РУСЭЛ Леонид Петухов подчеркнул важность активного международного сотрудничества, благодаря которому зарубежные страны в больших объемах закупают продукцию ЧЭАЗ: подстанции, приводную технику, электромеханические реле.

«Произведенное на ЧЭАЗ оборудование поставляется в Беларусь, Армению, Монголию, страны Средней Азии, – рассказал Леонид Петухов. – Кроме того, завод участвует в реализации международных проектов – строительстве атомных электростанций «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте».

В своем докладе Дмитрий Краснов сообщил об увеличении объема экспорта продукции за год на 36%, или более чем на 47 миллионов долларов в денежном эквиваленте. В свою очередь генеральный директор холдинга РУСЭЛ заявил о планах довести долю зарубежных поставок продукции Чебоксарского электроаппаратного завода до 25%.