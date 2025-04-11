Чепецкий механический завод внедрил контроль качества оболочек ядерного топлива c помощью машинного зрения

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов Удмуртской Республики) внедрил в производство автоматизированный комплекс, использующий нейронные сети для контроля внешнего вида циркониевых оболочек (труб-заготовок) ядерного топлива для реакторов РБМК. Это одна из операций, предъявляющих максимально жесткие требования к качеству продукции.

С помощью видеоконтроля со скоростью 150 кадров в секунду система фиксирует изображение циркониевых оболочек и определяет потенциальные дефекты, а нейросетевые алгоритмы сопоставляют их с базой данных внешнего вида. Для обучения нейросети на протяжении нескольких лет формировалась обширная база изображений дефектов разных типов. В настоящее время она содержит нескольких тысяч изображений. При выявлении дефекта продукция направляется на автоматизированный электронный микроскоп, где интерференционным методом проводятся высокоточные измерения глубины или высоты дефектов для сравнения с допустимыми значениями. Далее осуществляется контроль прямолинейности оболочек с помощью системы теневых оптико-электронных датчиков. В итоге система формирует заключение по качеству наружной поверхности труб.

Комплекс был создан специально для Чепецкого механического завода Сибирским филиалом Российской академии наук (г. Новосибирск). Общая система управления комплексом разработана и изготовлена дочерним предприятием завода - ООО «Прибор-Сервис».

«Нейросети в сочетании с оптическими системами высокого разрешения позволят полностью исключить влияние субъективного человеческого фактора при оценке внешнего вида продукции. Автоматизированный контроль – это еще одна ступень к безупречному качеству циркониевых оболочек, что, в свою очередь, гарантирует надежность российского топлива для АЭС. В наших планах - внедрить аналогичные технологии проверки качества не только в производство оболочек топлива РБМК, но и в процесс изготовления продукции для реакторов всех остальных типов, которую производит наш завод, – подчеркнул генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.