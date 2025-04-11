Подготовлен обзор мировой практики реализации проектов по термоядерной энергетике

Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили аналитический обзор мировой практики демонстрационных термоядерных реакторов и достижений лидеров отрасли, включая проекты ТСП в ТРИНИТИ и ТИН в Курчатовском институте (Россия). Международный проект по созданию опытно-промышленного термоядерного реактора ИТЭР (Франция) за 15 лет своего существования по сути дела выполнил свою миссию. Он стал основанием для появления целого ряда национальных термоядерных проектов: К-DEMO в Корее, European DEMO в континентальной Европе, CFETR в Китае, SST-2 в Индии, STEP в Великобритании, FPP в США.

В обзоре описаны результаты проведенных экспериментов

и вызовы, с которыми сталкивается сектор, ‒ от технологически труднопреодолимых препятствий до обеспечения энергетической безопасности.

В настоящее время термоядерная энергетика считается ключевым звеном в переходе к чистым, надежным и эффективным источникам энергии. Современные технологии открывают новые горизонты в использовании ядерного синтеза для обеспечения мировой экономики практически неограниченным источником энергии, безвредным для окружающей среды.

Ознакомиться с обзором можно на сайте БиблиоТЭКи.