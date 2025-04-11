Энергетики «Россети Урал» приступят к плановому ремонту значимой подстанции в Березовском муниципальном округе

Специалисты пермского подразделения компании повысят надежность работы оборудования к плановому ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ «Березовка».

Энергетикам предстоит провести капитальный ремонт 7 масляных выключателей и 14 разъединителей 35 кВ, 19 масляных выключателей 10 кВ. Выключатели и разъединители являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют регулировать токовую нагрузку при нормальных и аварийных режимах.

Всего на эти и ряд других мероприятий будет направлено более 3,4 млн рублей.

Реализация ремонтных мероприятий на подстанции 35/10 кВ «Березовка» позволит повысить надежность электроснабжения потребителей села Березовка, а также 6 сельских территорий муниципального округа с общим количеством населения более 10 тыс. человек.