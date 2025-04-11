РЭА Минэнерго России: в Узбекистане представили российский опыт по созданию единой цифровой модели в ТЭК

На встрече без галстуков «Рынок энергоносителей Узбекистана» представители отраслевых компаний обсудили конъюнктуру рынка нефти, газа и нефтепродуктов. Российское энергетическое агентство Минэнерго России на мероприятии представил заместитель руководителя Агентства, директор ЦДУ ТЭК ‒ филиала РЭА Минэнерго России Дмитрий Завалов.

В своем докладе он отметил, что сотрудничество России и стран центральноазиатского региона в сфере энергетики традиционно развивается в дружественном ключе. Взаимодействие осуществляется как на межведомственном уровне, так и в рамках работы межправительственных комиссий и международных организаций.

Спикер представил обзор крупнейших нефтегазоносных бассейнов и провинций в Центральной Азии, а также рассказал о состоянии нефтегазовой отрасли и нефтепереработки в странах региона. По его словам, общей тенденцией в ближайшие годы станет повышение спроса на энергетические ресурсы. Так, по данным отчета Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества о перспективах развития энергетики, к 2030 году потребность в энергии в странах Центральной Азии может достичь 290 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 32 % выше показателя 2020 года. Ожидается, что электроэнергия станет одним из главных источников потребления, при этом увеличится и доля природного газа.

В перспективе подобные тренды могут способствовать наращиванию сотрудничества России со странами Центральной Азии. По словам Дмитрия Завалова, сейчас Россия активно участвует в реализации энергетических проектов в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, включая строительство газопроводов и электростанций. Помимо этого, Россия и центральноазиатские страны нацелены на продолжение совместной работы по обеспечению энергетической безопасности, укреплению экономических связей и реализации экологических проектов.

В ходе выступления представитель Агентства подчеркнул важность сбора энергетической статистики, которая является основой прогнозного моделирования топливообеспечения. По мнению Дмитрия Завалова, для центральноазиатского региона это особенно актуально в связи с возникновением локальных энергетических кризисов.

На примере ЦДУ ТЭК он рассказал о цифровой трансформации и применении алгоритмов машинного обучения, благодаря которым была создана единая цифровая модель объектов производства, хранения и потребления, а также логических и физических связей между ними. Она позволяет отслеживать структуру и динамику экспортных поставок основных энергоресурсов, фактическое и прогнозное потребление основных видов моторного топлива в регионах Российской Федерации, выстраивать фактические и прогнозные мультитопливные региональные топливно-энергетические балансы.

На базе цифровой модели была разработана услуга по расчету цены нетбэк на продукты нефтепереработки: бензин, дизельное топливо, мазут, СУГи, нафту, авиакеросин.