Режкабель приглашает на выставку НЕФТЕГАЗ-2025

11 апр. 2025, 14:55
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Источник:
Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод станет участником ежегодной международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Мероприятие пройдет с 14 по 17 апреля 2025 года в ЦВК «Экспоцентр».

Предприятие давно зарекомендовало себя как надёжного поставщика кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой сферы, поэтому во время выставки завод продемонстрирует кабельные решения для данной отрасли. Ключевым событием станет презентация новых кабельных решений 15 апреля в 11:00.

Приглашаем всех заинтересованных посетить наш стенд для обсуждения условий сотрудничества и знакомства с последними разработками в кабельной области.

Место встречи: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.

Стенд Режкабеля: павильон № 8/2-й уровень/ зал №2, стенд №82D20

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые