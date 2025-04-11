Режкабель приглашает на выставку НЕФТЕГАЗ-2025

Режевской кабельный завод станет участником ежегодной международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Мероприятие пройдет с 14 по 17 апреля 2025 года в ЦВК «Экспоцентр».

Предприятие давно зарекомендовало себя как надёжного поставщика кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой сферы, поэтому во время выставки завод продемонстрирует кабельные решения для данной отрасли. Ключевым событием станет презентация новых кабельных решений 15 апреля в 11:00.

Приглашаем всех заинтересованных посетить наш стенд для обсуждения условий сотрудничества и знакомства с последними разработками в кабельной области.

Место встречи: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.

Стенд Режкабеля: павильон № 8/2-й уровень/ зал №2, стенд №82D20