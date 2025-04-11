Россия может заняться возведением энергообъектов на Шри-Ланке

11 апр. 2025, 14:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Замминистра энергетики Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Министром энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди и представителями компаний ланкийского энергетического сектора. Переговоры прошли в формате ВКС. 

Стороны поговорили о возможности совместных инвестиционных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, а также обсудили вопрос привлечения российского бизнеса к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа.

В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ. 

"Рассматриваем Шри-Ланку в качестве перспективного партнёра в сфере энергетики, наши переговоры прошли в конструктивном ключе. Ланкийская сторона, в свою очередь, сообщила о готовности сотрудничать по инвестпроектам в энергетической сфере", – отметил замминистра Маршавин.

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