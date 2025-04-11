Россия может заняться возведением энергообъектов на Шри-Ланке

Замминистра энергетики Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Министром энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди и представителями компаний ланкийского энергетического сектора. Переговоры прошли в формате ВКС.

Стороны поговорили о возможности совместных инвестиционных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, а также обсудили вопрос привлечения российского бизнеса к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа.

В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ.