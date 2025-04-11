RusCable Live — Игра окончена. Кабельщики проиграли. Инфраструктура не строится, денег нет и брендов тоже. Есть бонусы? Эфир 11.04.25
Кабельный сезон так и не стартанул. Заказы не пошли, стройки не разморозились, проекты не запустились, а еще курс доллара и меди с неожиданными санкциями дает прикурить очень многим рынкам. Уже понятно, что кабельщики проиграли. Проиграли быстро. Проиграли молниеносно. Рынку сделали фаталити. Надежд на стройку и дистрибьюторов больше нет. Может быть нефтегазовый сектор даст хоть какие-то перспективы или нас ждет новый 2008 год? А есть ли хоть что-то хорошее в этой ситуации. Кто-то станет выгодоприобретателем? Возможно дело Саянскхипласта намекнет на то, что происходит на рынке? Последние надежды — это свои бренды, свои каналы сбыта, собственные ресурсы и только хардкорные предоплаты и условия работы. Ну что, press start to continue или полный game over? Обсудим новости в прямом эфире RusCable Live.
Главные новости недели:
- Об этом не принято говорить, но все плохо. Рынки, цены, условия, поведения компаний.
- Незаметная выставка "Электро" и шлейф от Cabex, перетекающей в Энергетику и Электротехнику, Нефтегаз и Связь.
- EL-Комитет борется с фальсификатом, а TOKOV ELECTRIC уже на всех маркетплейсах. Опять невыгодно делать ГОСТ?
- Надежды на спецкабели. Новые рынки, возможности и подходы от "Легенд кабельного бизнеса". НПП "Спецкабель" и НПП "Герда".
- Футуристические сценарии, бактерии и почему надо работать, а не смотреть ТикТок
- Сверхпроводниковое будущее, которое придется создавать самим. Росатом Металлтех провел конференцию
- Вынужденные или перспективные инвестиции в электротехнику. Интервью с IEK GROUP, новинки CHINT и поведение DKC.
- Благодарности заводу "ЛЕНКАБЕЛЬ" от Ассоциации "Электрокабель"
- Пора собираться на выставку ПРОВОЛОКА 2025.
- Дайджест новостей кабельного бизнеса от МКМ до Режкабеля.
Инспекция по соцсетям:
- Истинный облик робота-женщины
- Мастер-класс по алюминию. Сгибай, ломай меня полностью. Архитектурный алюминий и недорогой, но элитный подарок.
- Настоящая машина электрика. На чем катаются электромонтажники?
- Обзор неизвестного кабельного завода! EL-комитету на заметку.
- Школьники и промышленные контроллеры EKF. Разберется каждый?
- В Южную Африку с IPPON. Новая акция.
- И смех и грех. Дайджест Роскомнадзора по блокировкам.
- Красотки с кабельных заводов. Истории от ХКА и Сарансккабеля.
- Кто хочет покататься на робоконе?
- Бери свой рюкзак и улетай! Высотники-карлсоны.
Партнер трансляции: ЛЕНКАБЕЛЬ
Трансляция пройдет в 11:00 на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах.