RusCable Live — Игра окончена. Кабельщики проиграли. Инфраструктура не строится, денег нет и брендов тоже. Есть бонусы? Эфир 11.04.25

Кабельный сезон так и не стартанул. Заказы не пошли, стройки не разморозились, проекты не запустились, а еще курс доллара и меди с неожиданными санкциями дает прикурить очень многим рынкам. Уже понятно, что кабельщики проиграли. Проиграли быстро. Проиграли молниеносно. Рынку сделали фаталити. Надежд на стройку и дистрибьюторов больше нет. Может быть нефтегазовый сектор даст хоть какие-то перспективы или нас ждет новый 2008 год? А есть ли хоть что-то хорошее в этой ситуации. Кто-то станет выгодоприобретателем? Возможно дело Саянскхипласта намекнет на то, что происходит на рынке? Последние надежды — это свои бренды, свои каналы сбыта, собственные ресурсы и только хардкорные предоплаты и условия работы. Ну что, press start to continue или полный game over? Обсудим новости в прямом эфире RusCable Live.

Главные новости недели:

Об этом не принято говорить, но все плохо. Рынки, цены, условия, поведения компаний.

Незаметная выставка "Электро" и шлейф от Cabex, перетекающей в Энергетику и Электротехнику, Нефтегаз и Связь.

EL-Комитет борется с фальсификатом, а TOKOV ELECTRIC уже на всех маркетплейсах. Опять невыгодно делать ГОСТ?

Надежды на спецкабели. Новые рынки, возможности и подходы от "Легенд кабельного бизнеса". НПП "Спецкабель" и НПП "Герда".

Футуристические сценарии, бактерии и почему надо работать, а не смотреть ТикТок

Сверхпроводниковое будущее, которое придется создавать самим. Росатом Металлтех провел конференцию

Вынужденные или перспективные инвестиции в электротехнику. Интервью с IEK GROUP, новинки CHINT и поведение DKC.

Благодарности заводу "ЛЕНКАБЕЛЬ" от Ассоциации "Электрокабель"

Пора собираться на выставку ПРОВОЛОКА 2025.

Дайджест новостей кабельного бизнеса от МКМ до Режкабеля.

Инспекция по соцсетям:

Истинный облик робота-женщины

Мастер-класс по алюминию. Сгибай, ломай меня полностью. Архитектурный алюминий и недорогой, но элитный подарок.

Настоящая машина электрика. На чем катаются электромонтажники?

Обзор неизвестного кабельного завода! EL-комитету на заметку.

Школьники и промышленные контроллеры EKF. Разберется каждый?

В Южную Африку с IPPON. Новая акция.

И смех и грех. Дайджест Роскомнадзора по блокировкам.

Красотки с кабельных заводов. Истории от ХКА и Сарансккабеля.

Кто хочет покататься на робоконе?

Бери свой рюкзак и улетай! Высотники-карлсоны.

Партнер трансляции: ЛЕНКАБЕЛЬ

Трансляция пройдет в 11:00 на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах.