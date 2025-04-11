СПЕЦКАБЕЛЬ представит кабели СКАБ-С и СКАБ-М нефтегазовой отрасли

С 14 по 17 апреля Москва станет эпицентром мировой нефтегазовой индустрии – в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет международная выставка «Нефтегаз», которая с 1978 года стабильно собирает под одной крышей лидеров нефтегазовой отрасли с разных уголков планеты.

Среди постоянных участников «Нефтегаза» — компания «Спецкабель», кабельный завод, чье имя стало синонимом качества и инноваций в сфере производства кабельной продукции для нефтегаза. Год за годом «Спецкабель» представляет на выставке последние разработки, демонстрируя достижения в области материаловедения и технологий производства и способность быстро реагировать на новые вызовы перед индустрией.

В этом году посетители выставки смогут ознакомиться с широким спектром кабельной продукции «Спецкабеля», разработанной с учетом международных стандартов качества и безопасности. В центре внимания окажутся универсальные кабели СКАБ для использования в нефтехимической промышленности и энергетике. Эти кабели уже давно доказали надежность и эффективность в разных условиях эксплуатации, от экстремальных температур Арктики до жаркого климата ближневосточных пустынь. Способность выдерживать повышенные нагрузки, стойкость к внешним воздействиям и долговечность сделали эти изделия популярным выбором для крупнейших проектов в нефтегазовом секторе.

Отдельного внимания заслуживают кабели серии СКАБ-С, специально разработанные для экстремальных условий работы. Речь идет об объектах, расположенных в сложных климатических зонах, где кабели подвергаются действию повышенных температур, высокой влажности, значительных вибрационных нагрузок и других неблагоприятных факторов. СКАБ-С – это ответ «Спецкабеля» на вызовы самых сложных проектов, гарантия бесперебойной работы оборудования даже в крайне неблагоприятных условиях.

Для безостановочного электроснабжения критически важных объектов «Спецкабель» продемонстрирует силовые кабели СКАБ-М. Эти кабели способны передавать большие объемы энергии на дальние расстояния, обеспечивая надежность и стабильность энергоснабжения даже при мощных нагрузках и в условиях резких изменений температуры и влажности.

И, наконец, покажут продукцию для автоматизации промышленных процессов – кабели КСБ для передачи сигналов управления и контроля в сложных системах.

«Спецкабель» ждет посетителей выставки в ЦВК «Экспоцентр» (2 павильон, 2 зал) на стенде № 22Е40.