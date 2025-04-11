Смоленское РДУ организовало «Урок живой истории», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Для детей сотрудников Системного оператора в формате познавательного урока проведена экскурсия, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Патриотический час «Урок живой истории» для детей работников Смоленского РДУ прошел насыщенно интересно. В преддверии празднования Дня Победы диспетчерский центр Системного оператора посетил историк-реконструктор, участник военно-исторических мероприятий и мемориальных акций, автор двух книг о Великой Отечественной войне Михаил Гойдин. В ходе урока он рассказал ребятам о событиях, происходивших на Смоленщине во время войны: жестоких бомбардировках и боях за Смоленск в июле 1941 года, начале оккупации и борьбе смоленских подпольщиков и партизан, а также об освобождении Смоленска 25 сентября 1943 года.

«Для современных школьников Великая Отечественная война – далекая история. Уходят ветераны, и теперь подрастающее поколение узнает о боевых подвигах предков из рассказов и книг. Увлекательная подача материала об истории и событиях в совокупности с представлением настоящих образцов оружия и военной формы делает урок истории по-настоящему живым!» – отметил Михаил Гойдин.

Ребятам показали макеты стрелкового оружия, обмундирование и экипировку солдата времен Великой Отечественной войны. Все экспонаты можно было трогать руками, а военное снаряжение красноармейца даже примерить.

По сложившейся традиции маленькие гости диспетчерского центра посетили музей и диспетчерский зал. Специалисты Смоленского РДУ рассказали детям о самоотверженном труде энергетиков во время Великой Отечественной войны, внесших огромный вклад в победу советского народа. С большим интересом ребята изучили устройство новых экспонатов музея – комплектов резервных защит линий электропередачи, служивших для защиты от коротких замыканий.

В завершение встречи ребята, вооружившись кисточками, красками, фломастерами и карандашами, изложили на бумаге мысли и чувства, которыми им хотелось поделиться по итогам урока и экскурсии. День Победы, трогательная встреча после долгой разлуки, праздничный букет тюльпанов для победителя – сюжетные линии всех творческих работ получились уникальными и искренними.