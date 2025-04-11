«Энергокружки» развиваются. В Жигулевске прошел энергоквиз для школьников многопрофильного лицея №16

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» провели энергоквиз для 9-классников многопрофильного лицея №16 города Жигулевска Самарской области – участников профориентационного проекта «Энергокружки» Группы «Россети».

Школьники разделились на 4 команды. Интеллектуальная игра включала 6 раундов, вопросы которых были связаны с правилами физики, профессией энергетика, изобретателями и изобретениями. Ребята проходили тематическую викторину, состязались в знаниях истории энергетики и отвечали на вопросы, связанные с эрудицией и логикой.

«Россети Волга» продолжает реализацию масштабного профориентационного проекта «Энергокружки» Группы «Россети». В Самарской области проект реализуется второй год для школьников ОЦ «Южный город» и ГБОУ лицей N 16 г.Жигулевска.

Помимо углубленного изучения физики программа включает в себя экскурсии на энергообъекты предприятия, мастер-классы от специалистов компании, дни открытых дверей в ссузах и вузах, энерготурниры и многое другое. Для школьников энергокружок станет не только подспорьем в изучении физики, но и поможет сделать более осознанный выбор профессии энергетика.