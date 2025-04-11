«Россети Новосибирск» обеспечат мощностью реконструируемую школу в Куйбышеве

«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжают участвовать в реализации проектов по технологическому присоединению социально-значимых объектов. Очень важными для развития региона являются не только объекты здравоохранения и жизнеобеспечения, но также и образовательные учреждения - школы, лицеи и колледжи, которые энергетики обеспечивают бесперебойным электроснабжением.

Недавно системообразующая территориальная сетевая организация Новосибирской области приступила к подготовке электросетевой инфраструктуры для реконструируемых зданий начальных классов и школьной мастерской школы №4 в городе Куйбышев.

Чтобы обеспечить образовательное учреждение мощностью 220 кВт, энергетики проведут реконструкцию действующей трансформаторной подстанции с заменой трансформатора, установят дополнительно однотрансформаторную подстанцию и построят более 100 м кабельных линий электропередачи. Общий объем инвестиций в проект превысит 2 млн рублей.

Примечательно, что образовательному учреждению в этом году исполняется 70 лет. Работы по реконструкции школы проводятся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Кроме капитального ремонта зданий в летний период предусмотрено благоустройство пришкольной территории.

Подобные проекты – это только малая часть объектов, которые «Россети Новосибирск» планируют обеспечить надежным и качественным электроснабжением. В компании всячески поддерживают инициативы, направленные на развитие сельских территорий региона.