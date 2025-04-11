«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения шести населенных пунктов Югры

"Россети Тюмень" завершили плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи 110 кВ «Картопья – Атымья 1» и «Картопья – Атымья 2» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП участвуют в электроснабжении более 50 тысяч жителей и 33 социально значимых объектов в шести населенных пунктах. Стоимость работ составила 20,3 млн рублей.

Линии электропередачи общей протяженностью 191 км пролегают по территории Советского района. В ходе мероприятий энергетики заменили 4 дефектные железобетонные опоры. Новые конструкции высотой 22,6 метра и массой 5,6 тонны отличаются высокой прочностью и устойчивостью к климатическим нагрузкам, а их расчетный срок службы составляет 50 лет.

Кроме того, специалисты установили на линиях 90 гасителей вибрации и 1 132 новых изолятора. Минимизировать риски технологических нарушений в результате жизнедеятельности пернатых позволят установленные на ЛЭП птицезащитные устройства. К техническим мероприятиям на линейных объектах привлекались 23 человека производственного персонала и 8 единиц спецтехники, включая автокран, вездеход и экскаватор с бурильной установкой.

Ремонт воздушных линий выполнен в рамках производственной программы компании "Россети Тюмень". Своевременно проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения жителей города Югорска, поселков Таежный, Алябьевский, Малиновский, Юбилейный и Пионерский, а также социально значимых объектов: 15 учебных заведений, 12 детских садов, 3 больниц и 3 железнодорожных станций.