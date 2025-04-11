«Россети Юг» обеспечили электроснабжение нового участка международного транспортного узла «Север – Юг»

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечили электроснабжение системы освещения на участке автодороги международного транспортно-логистического коридора «Север – Юг» на территории Волгоградской области.

В рамках договора технологического присоединения энергетики подключили к электроснабжению системы дорожного освещения и безопасности, трансформаторные подстанции, линии электропередачи. Общая мощность присоединенного оборудования превысила 140 кВт.

Новый участок автодороги протяженностью почти пять километров соединяет мосты через Волгу и Ахтубу, связывает районы Заволжья с Волгоградом, обеспечивает транзит транспорта из населённых пунктов Среднеахтубинского района на ключевые федеральные трассы. Работы по строительству автодорожной магистрали выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».