«Россети» и DEWA обсудили вопросы развития энергосистем с учетом актуальных задач

Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки в ОАЭ провел встречу с Генеральным директором DEWA Саидом Аль-Таером. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и обмен опытом работы в сфере интеграции в системы электроснабжения объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ), использование для их балансировки систем накопления.

DEWA была образована в 1992 году в результате слияния энергокомпании DEC и Департамента водоснабжения Дубая, которые работали независимо друг от друга. Сейчас это одна из крупнейших инфраструктурных организаций ОАЭ.

«Наши компании выполняют схожие задачи – это повышение надежности электроснабжения растущих центров потребления, выдача мощности крупных электростанций, в том числе солнечных и ветряных. По мере роста доли ВИЭ отдельным вызовом становится эффективная интеграция «зеленой» генерации в действующие системы электроснабжения. Эти вопросы актуальны для энергетиков всего мира. Рассматриваем возможность углубленного сотрудничества по данной теме», – прокомментировал Андрей Рюмин.

Также на встрече рассматривались проекты, реализуемые для упрощения процедур присоединения к сетям и повышения надежности электроснабжения потребителей, сокращения уровня потерь электроэнергии при транспортировке.