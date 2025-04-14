1,5 млрд рублей направят «Россети Юг» на ремонт энергообъектов в Ростовской области

«Россети Юг» в 2025 году планируют направить на реализацию мероприятий программы технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса в Ростовской области 1,5 млрд рублей. Это на 46% превышает план прошлого года.

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выполнят техническое обслуживание оборудования на 525 высоковольтных подстанциях и 1,4 тыс. трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ. В частности, на энергообъектах 110 кВ будет отремонтировано 266 силовых трансформаторов, почти 130 выключателей.

В течение года энергетики отремонтируют более 600 км линий электропередачи (ЛЭП), заменят 1,4 тыс. опор и свыше 220 км провода, установят 21,7 тыс. новых изоляторов. В общем объеме работ доля ЛЭП низкого напряжения, по которым электроэнергия поступает в жилые дома, составит 55%. Масштабные работы в распределительной сети запланированы в Аксайском, Мясниковском, Азовском, Октябрьском районах области.

От древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода, возгорания сухостоя, планируется расчистить 540 га трасс ЛЭП.

При формировании программы ремонта и технического обслуживания энергообъектов «Россети Юг» учитывается состояние и износ оборудования на текущий момент. Выполнение запланированных мероприятий позволяет поддерживать необходимый уровень надежности функционирования электросетевого комплекса.