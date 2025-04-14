Энергетики проведут капитальный ремонт 15 подстанций и 9,5 км ЛЭП в Орехово-Зуевском г.о.

В течение 2025 года «Мособлэнерго» планирует провести работы по капитальному ремонту 15 трансформаторных подстанций и более 9,5 км линий электропередачи в Орехово-Зуевском городском округе.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории округа компания проведёт капитальный ремонт 8,7 км воздушных линий и 0,86 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ. Из 15 трансформаторных подстанций, в которых запланирован ремонт, в 13 будет произведена замена оборудования, в девяти — проведен капитальный ремонт строительной части (ремонт кровли, фасада, отмостки, замена ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраска металлоконструкций). Также в рамках программы капремонта в округе будет проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более двух гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

Мероприятия по капитальному ремонту на территории округа будут проводиться, помимо г. Орехово-Зуево, в городах Ликино-Дулево и Куровское и деревнях Савинской и Авсюнино.

Работы по реализации программы капитального ремонта на территории округа проводятся специалистами Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского филиалов «Мособлэнерго» с начала года.

В первом квартале текущего года энергетики уже произвели ремонт камеры силовых трансформаторов и замену электрооборудования в распределительных устройствах РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ, а также монтаж муфт и контура заземления в подстанции ТП-326 в г. Куровское.

В марте специалисты компании осуществили замену силовых трансформаторов в подстанциях ТП-26 и ТП-256 в Орехово-Зуеве. Тогда же в городе были проведены работы по расчистке трассы воздушной линии ВЛ-6 кВ, проложенной от ТП-336. В рамках мероприятия от древесно-кустарниковой растительности было расчищено более двух гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

Наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта запланировано выполнить в весенние и летние месяцы года. Мероприятия будут проводиться силами филиалов компании, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах, где расположены сети компании для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.