Компания «СПКБ Техно» выпустила первые образцы термопарных нагревостойких проводов марок ПТН, ПТНЭ и ПТНО

Компания «СПКБ Техно» объявила о выпуске первых образцов термопарных нагревостойких проводов марок ПТН, ПТНЭ и ПТНО. Провода успешно прошли серию необходимых испытаний, подтвердив свою надежность и высокое качество. Серийное производство уже запущено, компания открыта для приема новых заказов.

Термопарные провода нагревостойкие предназначены для соединения термопары с измерит

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