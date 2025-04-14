Компания «СПКБ Техно» выпустила первые образцы термопарных нагревостойких проводов марок ПТН, ПТНЭ и ПТНО
14 апр. 2025, 17:50
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Компания «СПКБ Техно» объявила о выпуске первых образцов термопарных нагревостойких проводов марок ПТН, ПТНЭ и ПТНО. Провода успешно прошли серию необходимых испытаний, подтвердив свою надежность и высокое качество. Серийное производство уже запущено, компания открыта для приема новых заказов.
Термопарные провода нагревостойкие предназначены для соединения термопары с измерит...
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