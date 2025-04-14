В 2025 году Свердловская железная дорога обновит свыше 300 км пути

На Свердловской железной дороге начались плановые работы по ремонту и обновлению пути. На первом этапе железнодорожники проводят смену рельсовых плетей на перегонах Кольцово – Арамиль, Перебор – Кунавино – в Свердловской области, Заводоуковская – Новая Заимка, Перил – Демьянка – в Тюменской области, Чайковская – Шабуничи – в Пермском крае. В целом, за сезон (с апреля по ноябрь) всеми видами ремонта планируется обновить 322,3 км пути, заменить 145 стрелочных переводов.

Более половины из запланированного на этот год объема работ приходится на главный ход Транссибирской магистрали: направления Екатеринбург – Пермь – Чепца и Екатеринбург – Войновка – Называевская. Это участки с интенсивным движением поездов, в том числе тяжеловесных. Также ремонт пути пройдет на других важных направлениях: Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Каменск-Уральский, Пермь – Соликамск, Войновка – Сургут, Коротчаево – Новый Уренгой.

В работах будет задействовано 5 путевых машинных станций и более 100 единиц путевой техники. Для проведения профилактики и ремонта земляного полотна (восстановление откосов насыпи, нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) будут использоваться специализированные мехкомплексы, включающие в себя экскаваторы и бульдозеры.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов разработают специальные графики. Это позволит оперативно регулировать движение и не допустить сбоев в перевозочном процессе.

Каждый год объем и специфика ремонта определяются исходя из плановых графиков обновления пути, а также по результатам диагностики актуального состояния полотна. Своевременно проведенные путевые работы обеспечивают безопасность и надежность перевозок, позволяют на отремонтированных участках увеличить разрешенные скорости движения для пассажирских поездов до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.