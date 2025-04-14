Крымские энергетики подключают к сетям первых абонентов в жилом массиве Петровские высоты г. Симферополя

7 апреля 2025 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» приступили к реализации мероприятий по технологическому присоединению более 200 земельных участков в жилом массиве Петровские высоты.

В рамках реализации масштабного проекта подрядчиком «Научно-Производственная Компания «Интербизнес-55», заказчиком Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и ГУП РК «Крымэнерго» завершен комплекс строительно-монтажных работ по возведению сетевой инфраструктуры 10/0,4 кВ в микрорайоне Петровские высоты.

Для обеспечения электроэнергией 1076 земельных участков для индивидуального жилищного строительства смонтированы и введены в эксплуатацию 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, проложено 60 км воздушных и кабельных линий электропередачи 10/0,4 кВ, установлено более 1500 опор.

Кроме того, с учетом строительства будущих социально-значимых объектов (школа, детский сад и т.д.) заложены сети 10 кВ для электроснабжения по II категории надежности, выполнена реконструкция центра питания ПС 110 «Петровские высоты», что является важным шагом для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

На сегодняшний день к электрическим сетям присоединены 24 объекта заявителей, и активно продолжается работа по выполнению оставшихся 198 заявок.