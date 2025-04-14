На Волжской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата №16

На Волжской ГЭС после замены генератора введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным номером 16. Оборудование обновлено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Новый гидрогенератор, изготовленный российской компанией «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Он пришел на смену оборудованию, введенному в эксплуатацию в 1959 году и отработавшему более 60 лет. Гидротурбина на данном гидроагрегате была заменена ранее.

На сегодняшний день на Волжской ГЭС обновлены все 22 гидротурбины и 20 генераторов. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Волжская ГЭС – нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии станции составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 647,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 148 гидротурбин и 156 генераторов, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.