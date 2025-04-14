На реконструкцию участка трассы «Умнас» в Якутске готовы направить более 2 млрд рублей

Проводится открытый конкурс в электронной форме на выполнение реконструкции участка автодороги «Умнас» в городском округе Якутск Республики саха (Якутия). Информация о торгах размещена на портале Госзакупок.

Речь идет об участке автодороги «Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Пеледуй» с подъездами к г. Покровск и п. Мохсоголлох с 20-го по 28-й км на территории Якутска. Максимальная цена контракта составляет более 2,1 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 мая, победителя планируют определить 14 мая.

Согласно описанию объекта закупки, протяженность участка работ составляет чуть более 8 км, в том числе длина первого этапа – более 5 км, второго этапа – более 3 км, вид покрытия – асфальтобетон. Срок исполнения контракта – с 1 июня 2025 года по 25 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что в рамках организации подъездных путей к Ленскому мосту в четырехполосное исполнение переведут участок автодороги «Умнас» от села Владимировка до поворота на Табагу.

Также добавим, что на трассе «Умнас» на территориях Олекминского и Хангаласского районов Якутии предусмотрены дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».