«БЭСК Инжиниринг» продолжает строительство и реконструкцию энергообъектов в ОЭЗ «Алга»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступило к очередному этапу строительства энергосетевой инфраструктуры для особой экономической зоны «Алга». Подняты первые опоры будущей двухцепной кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) 110 кВ, которая должна связать Ново-Салаватскую ТЭЦ со строящейся подстанцией 110 кВ «Алга». Ее протяженность составит 4,1 км, из которых 1,7 км приходится на кабельную часть. Работы по строительству КВЛ начались в ноябре 2024 года и завершатся летом текущего.

Модернизация сетевой инфраструктуры включает строительство центра питания 110 кВ «Алга» и КВЛ «Ново-Салаватская ТЭЦ – Алга», а также реконструкцию Ново-Салаватской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Эта сложная комплексная работа началась в прошлом году со строительства ПС «Алга».

Будущая подстанция будет запитана с Ново-Салаватской ТЭЦ. На этой теплоэлектроцентрали ООО «БЭСК Инжиниринг» ведет реконструкцию, устанавливая современное оборудование РЗА. Реконструкция Ново-Стерлитамакской ТЭЦ также предполагает размещение дополнительной противоаварийной автоматики РЗА, что обеспечит более надежную работу центра питания «Алга».

Все работы должны быть завершены в июне-июле текущего года. Помимо обеспечения электроснабжением промышленных предприятий 3-й и 4-й площадок ОЭЗ «Алга», также изменится топология сетей и повысится качество электроснабжения всей агломерации городов Стерлитамак, Салават и Ишимбай, а также Стерлитамакского и Ишимбайского районов. Благодаря комплексному профессиональному подходу ООО «БЭСК Инжиниринг», включающему не только строительство энергообъектов, но и проектирование и моделирование сетей с учетом перспективы, второй по значимости в Башкирии Стерлитамакский промышленный узел получит новый импульс для социально-экономического развития.