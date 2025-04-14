«Россети Северный Кавказ» отремонтируют более 3,8 тысячи км линий электропередачи

«Россети Северный Кавказ» в 2025 году выполнят ремонт более 3,8 тысячи км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

К осенне-зимнему периоду пиковых нагрузок подготовят порядка 1,1 тысячи км ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и свыше 2,7 тысячи км линий 0,4-10 кВ. Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов в текущем году. Энергетики в том числе заменят на энергообъектах ветхий провод, дефектные опоры, поврежденные и устаревшие изоляторы, смонтируют новые птицезащитные устройства.

Самый большой объем работ – более 1,4 тысячи км – энергетики проведут в Дагестане. На Ставрополье технические мероприятия реализуют на порядка 1,4 тысячи км ЛЭП. В зоне ответственности филиала «Каббалкэнерго» выполнят ремонт 277 км воздушных линий электропередачи. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернут 234 км ЛЭП, в Карачаево-Черкесии – 229 км. В Чеченской Республике и Ингушетии специалисты подготовят к сезону пиковых нагрузок 222 км и 66 км линий соответственно.

Стабильное функционирование линий электропередачи – важное условие целостности и устойчивости энергосистемы регионов Северо-Кавказского федерального округа. Именно поэтому своевременную подготовку ЛЭП к осенне-зимнему периоду в энергокомпании относят к числу наиболее значимых работ и уделяют им повышенное внимание.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2025 году направят 4,9 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО. Это на 2 % больше, чем в 2024 году.