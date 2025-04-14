Российская компания представила шахтные кабели на напряжение 1140 В
Отечественная производственно-сбытовая компания «ЭКМ Холдинг» представила новинку — шахтные кабели ИнСил(Ш), предназначенные для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах.
Как заявляют представители компании, кабели обладают повышенными техническими характеристиками и изготавливаются по ТУ 27.32.14-028-92800518-2024.
Их можно эксплуатировать в сложных условиях внутри шахт. Кабели выдерживают перепады температур на поверхности, а обладают устойчивостью к ряду факторов:
- к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 90℃;
- к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 65℃;
- к воздействию повышенной относительной влажности воздуха;
- к эпизодическому воздействию смазочных масел, бензина и дизельного топлива;
- к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов по ГОСТ 9.048-89.
Новые кабели подходят как для прокладки по горизонтальным и наклонным выработкам шахт без ограничения разности уровней, так и на поверхности шахт, рудников, по скважинам на подвеске к тросу, а также для прокладки в земле.