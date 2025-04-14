Российская компания представила шахтные кабели на напряжение 1140 В

14 апр. 2025, 15:30
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Источник:
ЭКМ Холдинг
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Отечественная производственно-сбытовая компания «ЭКМ Холдинг» представила новинку — шахтные кабели ИнСил(Ш), предназначенные для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах.

Как заявляют представители компании, кабели обладают повышенными техническими характеристиками и изготавливаются по ТУ 27.32.14-028-92800518-2024.

Их можно эксплуатировать в сложных условиях внутри шахт. Кабели выдерживают перепады температур на поверхности, а обладают устойчивостью к ряду факторов:

  • к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 90℃;
  • к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 65℃;
  • к воздействию повышенной относительной влажности воздуха;
  • к эпизодическому воздействию смазочных масел, бензина и дизельного топлива;
  • к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов по ГОСТ 9.048-89.

Новые кабели подходят как для прокладки по горизонтальным и наклонным выработкам шахт без ограничения разности уровней, так и на поверхности шахт, рудников, по скважинам на подвеске к тросу, а также для прокладки в земле.

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ЭКМ Холдинг
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