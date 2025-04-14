Российская компания представила шахтные кабели на напряжение 1140 В

Отечественная производственно-сбытовая компания «ЭКМ Холдинг» представила новинку — шахтные кабели ИнСил(Ш), предназначенные для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах.

Как заявляют представители компании, кабели обладают повышенными техническими характеристиками и изготавливаются по ТУ 27.32.14-028-92800518-2024.

Их можно эксплуатировать в сложных условиях внутри шахт. Кабели выдерживают перепады температур на поверхности, а обладают устойчивостью к ряду факторов:

к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 90℃;

к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 65℃;

к воздействию повышенной относительной влажности воздуха;

к эпизодическому воздействию смазочных масел, бензина и дизельного топлива;

к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов по ГОСТ 9.048-89.

Новые кабели подходят как для прокладки по горизонтальным и наклонным выработкам шахт без ограничения разности уровней, так и на поверхности шахт, рудников, по скважинам на подвеске к тросу, а также для прокладки в земле.