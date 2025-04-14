Сахалинэнерго обеспечило электроснабжение агропромышленного парка в Южно-Сахалинске

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило реализацию масштабного проекта по технологическому присоединению к электрическим сетям сахалинского агропромышленного парка. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 7000 кВт.

Электроснабжение сахалинского агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в г. Южно-Сахалинске позволить повысить уровень продовольственной безопасности региона за счет наращивания товарных запасов и улучшения их сохранности, на 30% сократить издержки, связанные с логистикой и потерями при хранении.

Также агропарк поможет обеспечить гарантированный сбыт продукции местных компаний, повысить финансовую устойчивость отраслевого малого и среднего бизнеса за счет переработки сельскохозяйственной продукции, нарастить объемы социально значимых товарных запасов и повысить их сохранность. Благодаря новому объекту в регионе прибавиться более 300 рабочих мест.

По инициативе Президента России реализуется программа поддержки Дальнего Востока. Главная цель сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными.

Для подключения агропарка с к электросетям Сахалинэнерго построило две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ и распределительную подстанцию. Объект относится ко второй категории надёжности электроснабжения, получая питание от двух независимых источников. Основным центром питания станет подстанция 35 кВ «Науки», построенная несколько лет назад в рамках перспективного развитию северной части г. Южно-Сахалинска.

Агропарк – долгожданное событие на островах. Имеющиеся складские помещения эксплуатировались десятилетиями и уже имеют глубокий моральный и физический износ. А вкладываться в их модернизацию, экономически не оправдано. Поэтому и было принято решение по примеру других регионов построить современный комплекс. Однако сахалинский агропарк кардинально отличается от соседских и признан экспертами лучшим среди подобных в макрорегионе. И на это повлияла его многофункциональность.

Сахалинский агропарк – это три корпуса, оборудованных по последнему слову техники. Имеется производственный корпус на 5000 квадратных метров. В нем размещены порядка 20 специализированный модулей по 220 «квадратов» каждый. Оптово-распределительный центр рассчитан на 15 тысяч тонн единовременного хранения и занимает площадь 12 тысяч квадратных метров. Овощехранилище вместимостью 1000 тонн занимает 1300 квадратных метров.

Агропарк оснащен передовым, отечественным оборудованием, которое позволяет обеспечить максимальные условия хранения, так как для каждого вида продукции предусмотрена своя температура.

Подключение к электроснабжению сахалинского агропромышленного парка - повышение уровня продовольственной безопасности островного региона