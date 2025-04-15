Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение газораспределительной станции в Байкаловском муниципальном районе

В рамках технологического присоединения специалисты свердловского филиала «Россети Урала» подключили к электросетевой инфраструктуре газораспределительную станцию в с. Байкалово.

Для этого энергетики построили два участка линий электропередачи классом напряжения 10 кВ общей протяженностью 1,5 км от двух подстанций «Шаламово» и «Байкалово» с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Данный провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также специалисты установили двухтрансформаторную комплектную подстанцию, построили воздушную линию 0,4 кВ в двухцепном исполнении, а также смонтировали 4 разъединителя и два современных прибора учета электроэнергии, которые позволяют передавать информацию дистанционно.

Выполненные мероприятия позволили обеспечить заявителю вторую категорию надежности и запрашиваемую мощность 63 кВт на каждый источник питания для электроснабжения газораспределительной станции.

Энергоснабжение газораспределительной станции позволит обеспечить возможность развития газовых распределительных сетей и подключения к ним жителей населенных пунктов Байкалово, Баженовское, Палецково и Вязовка, в которых проживают порядка 7 тыс. человек, что в свою очередь повлияет на улучшение качества жизни жителей этих населенных пунктов и экономическое развитие территории. Программа газификации в Байкаловском районе одно из приоритетных направлений работы администрации.