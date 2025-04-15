Энергетики обеспечили надежным электроснабжением новые домовладения в Нахабине

Специалисты в марте текущего года провели работы по реконструкции воздушной линии электропередачи, обеспечив надежность электроснабжения около девяти частных домовладений на ул. Лесной в поселке Нахабино городского округа Красногорск.

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики смонтировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ протяженностью 200 метров. Новая ЛЭП запитана от комплектной трансформаторной подстанции КТП-102. В ходе работ также был установлен прибор учета электрической энергии в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ. Выполненные мероприятия позволили обеспечить подключение к электросетям новых домовладений с заявленной мощностью электроснабжения 15 кВт.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.