Энергетики повысили надежность электроснабжения семи месторождений в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Белозерная – Меридиан» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения семи месторождений углеводородов, разработку которых ведет «Роснефть», энергокомпания направила свыше 15 млн рублей.

Трасса воздушной ЛЭП проходит по труднодоступной местности – для доставки материалов и персонала энергетики обустроили зимники общей протяженностью более 800 метров. В ходе работ специалисты переставили 5 опор высотой более 30 метров и массой свыше 3 тонн на новые железобетонные фундаменты. Для повышения грозоупорности линейного объекта смонтировали 5 новых контуров заземления и заменили 66 изоляторов. Непрерывная подача электричества потребителям во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

Ремонт линии электропередачи 110 кВ «Белозерная – Меридиан» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения Кысомского, Узунского, Южно-Узунского, Малочерногорского, Гун-Еганского, Тюменского и Восточно-Тюменского месторождений в главном нефтедобывающем регионе России.