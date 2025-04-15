Права кипрского холдинга в «Кирскабеле» приостановили по требованию Минпромторга

3 часа назад
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Источник:
ТАСС
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Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права кипрской Dolen Investments в кировском производителе кабельной продукции "Кирскабель", следует из материалов суда. Таким образом, суд удовлетворил заявление Минпромторга.

Суд принял исковое заявление в производство в конце февраля. Во вторник суд решил удовлетворить заявление, дополнительные материалы пока не опубликованы.

Ранее "Кирскабель" был включен правительством РФ в перечень экономически значимых организаций. К таким организациям относятся компании, обладающие существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России. Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек. 

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