Права кипрского холдинга в «Кирскабеле» приостановили по требованию Минпромторга

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права кипрской Dolen Investments в кировском производителе кабельной продукции "Кирскабель", следует из материалов суда. Таким образом, суд удовлетворил заявление Минпромторга.

Суд принял исковое заявление в производство в конце февраля. Во вторник суд решил удовлетворить заявление, дополнительные материалы пока не опубликованы.

Ранее "Кирскабель" был включен правительством РФ в перечень экономически значимых организаций. К таким организациям относятся компании, обладающие существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России. Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.