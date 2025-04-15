Сооружение первых зданий строительно-монтажной базы в рамках проекта сооружения АСММ началось в Узбекистане

В Джизакском районе Узбекистана началось сооружение строительно-монтажной базы (СМБ) в рамках проекта атомной электростанции малой мощности (АСММ) с реактором РИТМ-200Н, реализуемого по российскому проекту.

Строительно-монтажная база призвана обеспечить необходимые площади для административных и производственных зданий на весь период сооружения энергоблоков АСММ. Также на данной площадке планируется разместить складское хозяйство и цеха укрупненной сборки.

«В настоящее время Инжиниринговый дивизион “Росатома” продолжает работы по подготовке документации для АЭС малой мощности с реакторными установками РИТМ-200Н, новейшей разработки, в основу которой заложен многолетний опыт эксплуатации реакторов российского дизайна. Российский проект АСММ обеспечит Узбекистан гарантированным объемом электроэнергии на десятилетия вперед и заложит надежную основу для развития атомной отрасли во всем регионе», – сообщил вице-президент – директор проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков.

«Эта атомная станция малой мощности с реактором РИТМ-200Н, основанным на проверенных временем технологиях и опыте безаварийной эксплуатации, станет надежным источником экологически чистой энергии. Компактность, высочайший уровень безопасности и эффективность делают РИТМ-200Н идеальным решением для устойчивого развития энергетики региона», – подчеркнул заместитель директора Дирекции по строительству АЭС Отабек Аманов.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») выступает генеральным подрядчиком сооружения станции, к строительству также будут привлечены местные компании. В основе узбекистанского проекта лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения РИТМ-200 под наземное размещение. Проект характеризуют компактность, интегральная компоновка и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

Предварительные работы по проекту АСММ начались летом 2024 года: в июне на площадке будущей атомной станции состоялось первое заседание Штаба по сооружению, на котором были определены первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу. В конце августа 2024 года стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей будущей атомной станции. Это первый шаг по традиционному комплексному развитию территории присутствия АЭС. В дальнейшем в регионе появятся культурные, образовательные проекты, медицинские организации, а населенный пункт привлечет людей для жизни, промышленные компании и коммерческие организации – для работы.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.