АО «Электросети Анапа» выставили на торги за 754 млн рублей

АО «Электросети Анапа» выставлено на торги с начальной ценой 754 млн руб., следует из материалов, размещенных на платформе ГИС «Торги». Аукцион запланирован на 16 мая 2025 года, заявки принимаются до 7 мая. Шаг составляет 22,6 млн руб., задаток установлен на уровне 150,8 млн руб.

В уставный капитал компании входят 78,3 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. По характеристике лота, на балансе общества числятся объекты недвижимости общей площадью 5,8 кв. м на земельном участке 0,21 га.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО зарегистрировано в Анапе в марте 2017 года, его основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Единственным акционером выступает администрация города-курорта. Генеральным директором является Александр Собко. По итогам 2024 года компания получила 13,3 млн руб. чистой прибыли.

Вячеслав Рыжков