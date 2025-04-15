ГУП РК «Крымэнерго» строит инфраструктуру для подключения новых потребителей в г. Феодосии

Во втором квартале 2025 года ГУП РК «Крымэнерго» активно ведет реализацию технологических присоединений в Феодосийском городском округе.

Во исполнение своих договорных обязательств перед заявителями энергетики осуществляют комплекс мер по электрификации СНТ «Парус-Феодосия» и СПК «Море», расположенных в массиве Степном г. Феодосии.

Выполнен монтаж трансформаторной подстанции 400 кВА, установлены железобетонные опоры, проложено около 3 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ. Новые ЛЭП оснащены самонесущим изолированным проводом, который является безопасным и износостойким, а также обладает устойчивостью к механическим повреждениям и ветровым нагрузкам.

В настоящее время персонал предприятия завершает основной объем строительно-монтажных работ и подключает приборы учета электроэнергии.

Реализация проекта позволит обеспечить более 90 заявителей надежным и стабильным электроснабжением и заложить запас мощности для подключения новых абонентов. Окончание работ намечено на конец апреля текущего года.

Отметим, что реализация технологических присоединений является одним из основных направлений деятельности ГУП РК «Крымэнерго» и находится на особом контроле руководства.