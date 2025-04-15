«Россети Кубань» повышают надежность питающего центра в Тбилисском районе

Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту узловой высоковольтной подстанции в Тбилисском районе. От питающего центра отходят 10 линий электропередачи, по которым электроэнергию получают порядка 10 тыс. жителей станицы Тбилисской, а также медицинские учреждения, школы, детские сады и предприятия агропромышленного сектора одноименного района Краснодарского края.

Специалисты проведут ремонт масляных выключателей, разъединителей, короткозамыкателя и отделителя, проверят наладку устройств механической блокировки, релейной защиты и автоматики.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 63 подстанции 35-110 кВ и 2 063 трансформаторные подстанции. Общая установленная мощность – 501,2 МВА.