«Россети Ленэнерго» проводят рейды по выявлению незаконного монтажа ВОЛС в Ленинградской области
За три месяца 2025 года специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» выявили 546 км незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Энергетики направили уведомления о демонтаже 88 км незаконных подвесов и начали процесс оформления для 522,5 км. По 23,5 км ведется процесс подписания акта инвентаризации с собственником ВОЛС. Владельцы 28 км линий заключили с электросетевой компанией договор на размещение.
Незаконное размещение волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП свидетельствует о нарушении провайдерами Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.
Деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи. Часто монтаж нелегального ВОЛС проводится неквалифицированным персоналом, не имеющим допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей. Последствия – электротравмы различной степени тяжести вплоть до летального исхода.
«Самый быстрый и наименее затратный способ строительства линий связи – монтаж ВОЛС на опорах линий электропередачи. Мы успешно сотрудничаем с провайдерами и готовы оперативно рассмотреть заявку на законный доступ к инфраструктуре компании, согласовать условия и сроки монтажа», - подчеркнул заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.