«Россети Ленэнерго» проводят рейды по выявлению незаконного монтажа ВОЛС в Ленинградской области

За три месяца 2025 года специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» выявили 546 км незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Энергетики направили уведомления о демонтаже 88 км незаконных подвесов и начали процесс оформления для 522,5 км. По 23,5 км ведется процесс подписания акта инвентаризации с собственником ВОЛС. Владельцы 28 км линий заключили с электросетевой компанией договор на размещение.

Незаконное размещение волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП свидетельствует о нарушении провайдерами Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

Деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи. Часто монтаж нелегального ВОЛС проводится неквалифицированным персоналом, не имеющим допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей. Последствия – электротравмы различной степени тяжести вплоть до летального исхода.