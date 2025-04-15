«Россети Центр и Приволжье» отремонтируют 28 подстанций в Удмуртской Республике в 2025 году

С начала года энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» провели капитальный ремонт на 9 подстанциях 110 кВ: «Водозабор», «Ильинская», «Кузнечная», «Майская», «Машзавод», «Прессовая», «Бройлерная», «Яр», которые расположены в городе Ижевске, в Воткинском, Малопургинском, Глазовском, Ярском районах республики. На этих энергообъектах были отремонтированы силовые трансформаторы и выключатели 6-10 кВ.

Реализация ремонтной программы является безусловным приоритетом в деятельности «Удмуртэнерго». Работы идут круглый год, при этом основной объем работ по ремонту электрооборудования, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также подготовке электросетевого комплекса республики к предстоящей зиме выполняется с марта по сентябрь.

До конца года в планах на капитальный ремонт еще 19 подстанций 35-110 кВ. Среди них — «Каменная», «Воткинск», «Сарапул», «Сегедур» «Пурга», «Восточная», «Нечкино», «Вавож», «Киясово», «Селты», «Сянино» и другие, расположенные в городах Сарапул и Воткинск, в Кезском, Малопургинском, Сарапульском, Вавожском, Киясовском, Селтинском, Глазовском районах. Каждая из них отвечает за электроснабжение населенных пунктов или целых районов республики. Также в планах энергетиков проведение ремонта 502 трансформаторных подстанций 0,4/10кВ.

Благодаря своевременному и качественному выполнению ремонтных работ энергетики повышают надежность и качество электроснабжения потребителей и предотвращают технологические нарушения.