«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения двух тысяч жителей Яшалтинского района Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» с начала года выполнили ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в пяти сёлах Яшалтинского района Калмыкии. Это позволило повысить надёжность электроснабжения около двух тысяч сельских жителей, школ, детских садов, дома творчества и районной больницы.

Энергетики отремонтировали восемь комплектных трансформаторных подстанций (КТП). В селе Октябрьское и на близлежащей животноводческой точке заменили два выработавших ресурс трансформатора. В селе Соленое установили новый трансформатор для электроснабжения туристического объекта на притоке реки Маныч. На КТП в районном центре Яшалта специалисты заменили ограничители перенапряжения, выключатель и изолятор.

С начала года сотрудники «Калмэнерго» отремонтировали более 2,5 км линий электропередачи (ЛЭП) низкого напряжения, выправили и усилили 43 опоры. В селе Новая Жизнь заменили более 100 метров голого провода на самонесущий изолированный провод с улучшенными характеристиками. Его применение повысит надёжность электроснабжения, уменьшит потери электроэнергии при передаче и минимизирует риск несчастных случаев.

В охранных зонах ЛЭП выполнена опиловка порядка 30 крон деревьев, которые могли стать причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода.