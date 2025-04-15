«Россети» модернизируют подстанцию, питающую восточную часть Кубани

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к реконструкции подстанции 330 кВ, которая питает восточные районы Краснодарского края с населением свыше 1,2 млн человек. Проект нацелен на повышение надежности электроснабжения потребителей во время предстоящего летнего сезона.

В последние годы на Кубани фиксируются рекордные нагрузки на сеть из-за жаркой погоды, увеличения туристического потока. Например, летом 2024 года в условиях экстремально высокой температуры воздуха потребление мощности в крае обновило исторические максимумы.

В рамках реконструкции энергетики смонтируют на подстанции две ячейки для подключения автотрансформаторов, заменят на современные аналоги отечественного производства разъединители и выключатели, установят новые трансформаторы тока. Также будут обновлены устройства релейной защиты и автоматики с использованием микропроцессорного оборудования.

Группа «Россети» реализует и другие значимые проекты в регионе. В частности, сейчас идет строительство подстанции 220 кВ в Краснодаре, объектов для электроснабжения нового глубоководного терминала в Новороссийске и скоростной федеральной трассы «Джубга – Сочи», выдачи в сеть мощности Северской солнечной электростанции.