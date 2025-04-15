Свыше 1,1 млрд рублей направят «Россети Северный Кавказ» на реализацию инвестиционных проектов на Ставрополье
Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2025 году направит на реализацию инвестиционной программы свыше 1,1 млрд рублей.
Энергетики реконструируют и построят почти 42 километра линий электропередачи, а также введут в эксплуатацию трансформаторы совокупной мощностью около 55 мегавольт-ампер.
Существенная часть средств – 766 млн рублей – будет направлена на выполнение обязательств по технологическому присоединению новых потребителей. Более 77 млн рублей планируется инвестировать в реконструкцию распределительной сети в краевой столице и населенных пунктах Предгорного района.
В числе крупных проектов текущего года – завершение реконструкции подстанции 110 кВ «Аэропорт» в Минераловодском районе края. Масштабный комплекс работ стоимостью 300 млн рублей позволит обеспечить новый терминал внутренних воздушных линий мощностью в объеме 3,7 мегаватта, увеличив пропускную способность аэропорта до 3,8 млн пассажиров в год.
«Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит повысить надежность электроснабжения жителей края, а также обеспечит запас мощности для новых потребителей. Это положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона», – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.