В МЭИ разработали новую систему промышленного электрообогрева нефте- и газопроводов

Ученые НИУ «МЭИ» разработали разветвленную систему промышленного обогрева нового поколения с пространственным цифровым термоконтролем.

Новая система позволяет повысить точность регулирования температуры и значительно снизить расходы на энергию, обеспечить предиктивную аналитику для оптимизации энергопотребления и предупреждения аварийных ситуаций на инфраструктурных объектах нефтегазовой и химической отраслей промышленности, особенно в регионах с холодным климатом.

Использование принципа разветвления в скин-кабельных системах электрообогрева (когда электрический ток течет преимущественно по поверхности проводника, являющегося нагревателем, а не по его центру) позволяет сократить количество точек подключения, уменьшить длину проводников за счет использования специальных трансформаторов внутрисистемной передачи электроэнергии и оптимизировать распределение тепла в сложных сетях трубопроводов. Разработанная система электрообогрева способна эффективно обслуживать рассредоточенную сеть транспортных трубопроводов, выкидных линий скважин и отводов, что является новым подходом в сравнении с существующими линейными системами.

«Кроме технологических преимуществ, новая разработка имеет экономическую привлекательность. В сравнении с традиционными методами обогрева система отличается существенно меньшей длиной силовых кабелей и измерительных проводников, что позволяет значительно снизить как капитальные вложения, так и эксплуатационные затраты. Простота в обслуживании и возможность адаптации под различные условия применения делают эту разработку перспективной для широкого использования в нефтяной и газовой промышленности», — рассказал о новой системе ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Реализация проекта задает новое направление в решении задач технологического перевооружения нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, позволяя предприятию за счет внедрения цифровизации и автоматизации систем промышленного обогрева обеспечивать бесперебойность и надежность трубопроводов различной протяженности, находящихся в труднодоступных местах добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Система разработана научной группой на кафедре электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ «МЭИ» под руководством профессора Максима Федина в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего».​​