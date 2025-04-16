83 МВт мощности предоставили «Россети Юг» новым потребителям

С начала 2025 года «Россети Юг» исполнили почти 3,4 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям компании. Суммарный объем присоединенной мощности превысил 83 МВт.

Наибольший объем работ по предоставлению дополнительной мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» исполнил 1,5 тыс. договоров, обеспечив почти 43 МВт мощности. В Астраханской области около 1,2 тыс. заявителей получили почти 20 МВт. К электросетям в Волгоградской области подключены порядка 440 потребителей, им предоставлено 17,7 МВт мощности. В Республике Калмыкия – почти 220 новых абонентов с выданной мощностью 2,7 МВт.

Среди крупных социально значимых объектов, обеспеченных электроэнергией, школа и поликлиника в Астраханской области, дом культуры в Калмыкии, медицинские учреждения в Ростовской области.

За три месяца 2025 года филиалы «Россети Юг» заключили более 2,6 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 94 МВт. 98 % заявлений приходится на потребителей категории до 150 кВт. Они имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.