Более 1 млрд рублей направят в 2025 году на строительство моста через реку Витим в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» строят мост через реку Витим на дороге «Таксимо - Бодайбо». В 2025 году на возведение объекта будет направлено более 1 млрд рублей. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Протяженность моста составит 414 метров, ширина - более 12 метров, для движения будут доступны две полосы движения. С двух сторон сделают автомобильные подходы, вместе с мостом их протяженность составит 6 км. Строительство рассчитано на четыре года. Ввести мост в эксплуатацию планируют в 2028 году.

Работы выполняет АО «Мостострой-11». Сейчас специалисты ведут работы по устройству промежуточных опор, завозят технику и материалы на стройплощадку.

Будущий мост заменит действующий паром через Витим, обеспечит круглогодичный и безопасный проезд для жителей города Бодайбо, а также беспрепятственную доставку грузов и техники.

«Это позволить создать более комфортные условия для жителей, повысить привлекательность региона. Строительство моста - это совместный проект с компанией «Полюс», которая занимается добычей золота в Бодайбинском районе», - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Добавим, контракт на возведение мостового перехода был заключен в ноябре минувшего года. Особенностью объекта станет длина одного из пролетов - она составит 147 метров. Общая стоимость работ оценивается в 12 млрд рублей.