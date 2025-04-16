Выставка Build Ural 2025 начнет свою работу 22 апреля в Екатеринбурге
Выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural 2025 начнет свою работу 22 апреля в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
В отраслевом мероприятии примут участие более 70 компаний из разных регионов России. Экспоненты продемонстрируют свою продукцию, в том числе новинки оборудования, инструментов и материалов.
Build Ural 2025 – это не только масштабная и разноплановая экспозиция, но и деловая программа, которая собирает вместе профессионалов разных направлений строительной отрасли, представителей государственных органов, предпринимателей.
Ключевым мероприятием в рамках Форума «ИЖС и малоэтажное строительство: будущее начинается сегодня» станет пленарная дискуссия. Обсуждение будет посвящено состоянию и перспективам рынка ИЖС, включая анализ изменений за 2023-2024 годы, влияние ФЗ №186, меры господдержки и регулирования, налоговые нововведения, основные вызовы текущего года, изменения спроса и потребительского поведения.
22 - 24 апреля – На форуме дизайнеров и архитекторов Урала Design Space 2025 участники узнают о главных трендах дизайна интерьера 2025 года, получат актуальную информацию о последних тенденциях от ведущих специалистов, рассмотрят возможности применения искусственного интеллекта в проектировании и зарядятся атмосферой вдохновения в кругу экспертов и коллег.
«Мы не должны забывать о функции в угоду красоте, и наша профессия как раз сочетает эти навыки: функциональность и эстетику. Грамотно построенная планировка пространства сама по себе уже красива. А если мы подключаем сюда еще композицию и правильное сочетание цветов – мы имеем на выходе идеальный интерьер. Для меня на первом месте функция – это и удобные розетки, грамотное освещение с разными сценариями жизни, с изменением температуры светильников, качественные, тактильно приятные материалы, и нам остается добавить сюда форму, цвета и выбрать нужные модели освещения и мебели, которые подчеркнут эту функцию», – директор студии дизайна Affdesign Наталья Шерстюк расскажет о работе дизайнера начинающим специалистам, выступая с темой «Топ-10 самых распространенных ошибок дизайнера».
Расширенная программа Design Space 2025 включает в себя мастермайнды. В фокусе внимания – взаимодействие с застройщиками и создание эффективной дизайн-команды.
Специализированные мероприятия ориентированы на архитекторов, дизайнеров, декораторов, комплектовщиков проектов, руководителей архитектурных и дизайн-бюро и других специалистов.
В числе спикеров Build Ural 2025:
- Андрей Радаев, Президент Межрегионального союза дизайнеров России, Президент Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов;
- Сергей Колесников, эксперт по малоэтажному домостроению;
- Василий Олейников, Президент Уральской палаты недвижимости, Вице-президент и руководитель pr-комитета Российской Гильдии Риэлторов, директор Группы Компаний «Рио-Люкс»;
- Валентина Ивлева, дизайнер и руководитель «Студии 33»;
- Лазарос Кизиридис, основатель сообщества "Мастера Екатеринбурга", директор строительной компании Lazaros.PRO;
- Иван Безруков, руководитель студии дизайна интерьеров «ГРАДИЗ»;
- Евгения Яковлева, идейный вдохновитель и руководитель YakovlevaBURO;
- Наталья Шерстюк, директор студии дизайна Affdesign;
- Анатолий Олишевский, директор по работе с ключевыми клиентами и рынками ППК «Техниколь»
и другие.
Легендарный конкурс погрузчиков — уже в третий раз! Специальный стенд Рэкфорк (А101) ждет профессионалов и зрелищные соревнования.
Мастер-классы от участников Build Ural 2025
На стенде компании «Техниколь» (А225) пройдут мастер-классы по гидроизоляции, теплоизоляции и устройству кровли с использованием материалов компании. Посетители узнают о новинках строительной химии, включая герметики и клеи, а спикеры поделятся практическими рекомендациями по применению продукции «Техниколь» в ИЖС.
Тематика мастер-классов у стенда ТК «Олимпия» (А509) охватывает огнезащиту, теплоизоляцию, техническую изоляцию, отделочные работы и другие вопросы строительства. Здесь организованы презентации по использованию различных строительных и отделочных материалов от ведущих производителей, таких как «Пеноплэкс», «Изотек», «Бергауф», «Ветонит», «Гипрок», «Кнауф», «Волма», «Сибшнур», «ТехКреп», «Сен-Гобен», «Изоспан», «Гекса» и «Фарбен Групп». Тематика мероприятий охватывает теплоизоляцию, техническую изоляцию, отделочные работы, огнезащиту и другие вопросы строительства.
Мастер-класс для специалистов в сфере декорирования, облицовки фасадов и отделки интерьеров проведут на стенде «Каменные традиции» (А405).
Общая программа мероприятий Build Ural 2025 – на сайте www.build-ural.ru.
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- Место: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», г. Екатеринбург, бульвар Экспо, д. 2, павильон 1
- Даты и время : 22 – 23 апреля с 9:30 до 18.00, 24 апреля с 9:30 до 16.00