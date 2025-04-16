Выставка Build Ural 2025 начнет свою работу 22 апреля в Екатеринбурге

Выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural 2025 начнет свою работу 22 апреля в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В отраслевом мероприятии примут участие более 70 компаний из разных регионов России. Экспоненты продемонстрируют свою продукцию, в том числе новинки оборудования, инструментов и материалов.

Build Ural 2025 – это не только масштабная и разноплановая экспозиция, но и деловая программа, которая собирает вместе профессионалов разных направлений строительной отрасли, представителей государственных органов, предпринимателей.

Ключевым мероприятием в рамках Форума «ИЖС и малоэтажное строительство: будущее начинается сегодня» станет пленарная дискуссия. Обсуждение будет посвящено состоянию и перспективам рынка ИЖС, включая анализ изменений за 2023-2024 годы, влияние ФЗ №186, меры господдержки и регулирования, налоговые нововведения, основные вызовы текущего года, изменения спроса и потребительского поведения.

22 - 24 апреля – На форуме дизайнеров и архитекторов Урала Design Space 2025 участники узнают о главных трендах дизайна интерьера 2025 года, получат актуальную информацию о последних тенденциях от ведущих специалистов, рассмотрят возможности применения искусственного интеллекта в проектировании и зарядятся атмосферой вдохновения в кругу экспертов и коллег.

«Мы не должны забывать о функции в угоду красоте, и наша профессия как раз сочетает эти навыки: функциональность и эстетику. Грамотно построенная планировка пространства сама по себе уже красива. А если мы подключаем сюда еще композицию и правильное сочетание цветов – мы имеем на выходе идеальный интерьер. Для меня на первом месте функция – это и удобные розетки, грамотное освещение с разными сценариями жизни, с изменением температуры светильников, качественные, тактильно приятные материалы, и нам остается добавить сюда форму, цвета и выбрать нужные модели освещения и мебели, которые подчеркнут эту функцию», – директор студии дизайна Affdesign Наталья Шерстюк расскажет о работе дизайнера начинающим специалистам, выступая с темой «Топ-10 самых распространенных ошибок дизайнера».

Расширенная программа Design Space 2025 включает в себя мастермайнды. В фокусе внимания – взаимодействие с застройщиками и создание эффективной дизайн-команды.

Специализированные мероприятия ориентированы на архитекторов, дизайнеров, декораторов, комплектовщиков проектов, руководителей архитектурных и дизайн-бюро и других специалистов.

В числе спикеров Build Ural 2025:

Андрей Радаев , Президент Межрегионального союза дизайнеров России, Президент Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов;

, Президент Межрегионального союза дизайнеров России, Президент Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов; Сергей Колесников, эксперт по малоэтажному домостроению;

эксперт по малоэтажному домостроению; Василий Олейников, Президент Уральской палаты недвижимости, Вице-президент и руководитель pr-комитета Российской Гильдии Риэлторов, директор Группы Компаний «Рио-Люкс»;

Президент Уральской палаты недвижимости, Вице-президент и руководитель pr-комитета Российской Гильдии Риэлторов, директор Группы Компаний «Рио-Люкс»; Валентина Ивлева , дизайнер и руководитель «Студии 33»;

, дизайнер и руководитель «Студии 33»; Лазарос Кизиридис , основатель сообщества "Мастера Екатеринбурга", директор строительной компании Lazaros.PRO;

, основатель сообщества "Мастера Екатеринбурга", директор строительной компании Lazaros.PRO; Иван Безруков , руководитель студии дизайна интерьеров «ГРАДИЗ»;

, руководитель студии дизайна интерьеров «ГРАДИЗ»; Евгения Яковлева , идейный вдохновитель и руководитель YakovlevaBURO;

, идейный вдохновитель и руководитель YakovlevaBURO; Наталья Шерстюк, директор студии дизайна Affdesign;

директор студии дизайна Affdesign; Анатолий Олишевский, директор по работе с ключевыми клиентами и рынками ППК «Техниколь»

и другие.

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Мастер-классы от участников Build Ural 2025

На стенде компании «Техниколь» (А225) пройдут мастер-классы по гидроизоляции, теплоизоляции и устройству кровли с использованием материалов компании. Посетители узнают о новинках строительной химии, включая герметики и клеи, а спикеры поделятся практическими рекомендациями по применению продукции «Техниколь» в ИЖС.

Тематика мастер-классов у стенда ТК «Олимпия» (А509) охватывает огнезащиту, теплоизоляцию, техническую изоляцию, отделочные работы и другие вопросы строительства. Здесь организованы презентации по использованию различных строительных и отделочных материалов от ведущих производителей, таких как «Пеноплэкс», «Изотек», «Бергауф», «Ветонит», «Гипрок», «Кнауф», «Волма», «Сибшнур», «ТехКреп», «Сен-Гобен», «Изоспан», «Гекса» и «Фарбен Групп». Тематика мероприятий охватывает теплоизоляцию, техническую изоляцию, отделочные работы, огнезащиту и другие вопросы строительства.

Мастер-класс для специалистов в сфере декорирования, облицовки фасадов и отделки интерьеров проведут на стенде «Каменные традиции» (А405).

Общая программа мероприятий Build Ural 2025 – на сайте www.build-ural.ru .

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