Визит бизнес-миссии Витебской области

В начале апреля производственную площадку "Контактор" посетила делегация представителей Правительства и ведущих промышленных предприятий Витебской области: ОАО «Оршанский инструментальный завод», ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», ЧПТУП «Витстройтехмаш», НТУОАО «Завод «ЭВИСТОР», ОАО «Измеритель».

Гости осмотрели производственные мощности завода «ДАККОР Волга», где используются передовые технологии для производства электроустановочного и силового оборудования: сборочные линии, участки прессования, пайки и сварки, лабораторию контроля качества, а также современный логистический центр.

Отдельное внимание уделили вопросам локализации производства, подготовке профессиональных кадров, а также социальной политики.