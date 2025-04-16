Визит бизнес-миссии Витебской области

час назад
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Источник:
Завод Контактор
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В начале апреля производственную площадку "Контактор" посетила делегация представителей Правительства и ведущих промышленных предприятий Витебской области: ОАО «Оршанский инструментальный завод», ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», ЧПТУП «Витстройтехмаш», НТУОАО «Завод «ЭВИСТОР», ОАО «Измеритель».

Гости осмотрели производственные мощности завода «ДАККОР Волга», где используются передовые технологии для производства электроустановочного и силового оборудования: сборочные линии, участки прессования, пайки и сварки, лабораторию контроля качества, а также современный логистический центр.

Отдельное внимание уделили вопросам локализации производства, подготовке профессиональных кадров, а также социальной политики.

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  