Энергетическая стратегия до 2050 года предусматривает переход на качественно новое состояние энергетики

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию Российской Федерации до 2050 года. Один из ключевых для социально-экономического развития документ обновлен по поручению Президента РФ.

В части электроэнергетики Энергетическая стратегия задает основные направления развития отрасли, Документ содержит пять сценариев развития: стресс-сценарий, инерционный, целевой (приоритетный вариант), сценарий ускоренного энергетического перехода и сценарий технологического потенциала.

«Разработанная с ориентацией на длительный срок и приоритет внутренних потребностей Энергетическая стратегия России до 2050 года стала основой для формирования ключевых документов, определяющих развитие электроэнергетической отрасли. Для достижения целей надежности и эффективности функционирования Единой энергосистемы в долгосрочной перспективе была разработана и утверждена Правительством РФ Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В рамках целевого сценария развития проведен обоснованный выбор оптимальной структуры генерирующих мощностей, направленный на минимизацию суммарных затрат на электроэнергию для потребителей в течение всего жизненного цикла объектов генерации», –подчеркивает Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий.

Целевой сценарий предусматривает рост выработки электроэнергии к 2050 году до 1638,8 млрд кВт·ч (+42,3 % к уровню фактической выработки 2023 года) и учитывает реализацию мероприятий для сбалансированного развития отраслей ТЭК с учетом оптимального соотношения надежного и экологичного обеспечения внутреннего рынка с наименьшими издержками и эффективной реализации экспортного потенциала, достижения национальных целей в области климатической политики, а также технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей.

При этом мероприятия, заложенные в Генсхеме, могут корректироваться раз в три года исходя из предусмотренных Энергостратегией задач и в соответствии со складывающимися условиями в отрасли и экономике в целом.

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