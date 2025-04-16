Энергетики обеспечили надежность электроснабжения двух поселков в Лосино-Петровском г.о.

В начале апреля специалисты «Мособлэнерго» провели ремонт линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения ряда объектов жилой и социальной инфраструктуры в поселках городского типа Свердловский и Биокомбинат в Лосино-Петровском г.о.

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики провели работы по ремонту десятиметрового участка кабельной линии КЛ-6 кВ, проложенной от распределительного устройства РУ-1 до трансформаторной подстанции ТП-5000. В ходе мероприятия было проведено обследование линии, имеющей протяженность 1,4 км, обнаружение места повреждения, монтаж двух соединительных муфт, пусконаладочные и земляные работы.

Принятые меры позволили восстановить надежность электроснабжения запитанных от данной линии абонентов: больницы, котельной, трех канализационных насосных станций, трех водозаборных узлов, двух детских садов, а также около трех тысяч жителей двух поселков.

Работы были проведены специалистами компании в зоне ответственности Лосино-Петровского сетевого участка в течение двух дней. В период проведения работ электроснабжение абонентов осуществлялось от резервной линии электропередачи.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.