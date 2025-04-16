Энергетики повысили качество электроснабжения ЦТП и четырех МКД в Дзержинском

Специалисты «Мособлэнерго» в апреле текущего года провели реконструкцию силового оборудования в трансформаторной подстанции. От данной электроустановки запитаны центральный тепловой пункт и четырех многоквартирных дома, расположенных на улицах Ленина, Шама, Угрешской и Поклонной в городе Дзержинском.

В рамках программы капитального ремонта специалисты провели замену силового трансформатора мощностью 630 кВА, который исчерпал свой ресурс эксплуатации, на современный агрегат аналогичной мощности в трансформаторной подстанции ТП-214. Выполненные мероприятия позволили улучшить энергоснабжение потребителей, запитанных от данной ТП.

Всего в 2025 году специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в г.о. Дзержинский более пяти километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 10 подстанций и четырех зданий ТП, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности около одного гектара охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенне-летний период. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.