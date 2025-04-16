Импульс для «Энергоавтоматики»

Сотрудники компании «Энергоавтоматика» накопили обширный и уникальный опыт в сфере автоматизации технологических процессов. Компетенции до сих пор применяются на самых сложных объектах, включая теплоэлектроцентрали, АЭС, атомные ледоколы. В конце 2023 года ООО «Энергоавтоматика» вошла в холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ). После этого у предприятия стала обновляться продуктовая стратегия, чему способствовал уход иностранных компаний и изменение конъюнктуры рынка.

По мнению генерального директора ООО «Энергоавтоматика» Алексея Бадюка, импульс организации придаст акцент на новых талантах и расширении ее деятельности.

«Перед нами стоит задача кратного увеличения прибыли, – рассказывает о планах Алексей Бадюк. – Это позволит более уверенно чувствовать себя в сегодняшней непростой ситуации на рынке автоматизации, даст возможность дальнейшего роста. Необходимо делать упор на сотрудников, на увеличение штата компании. Мы планируем расширить направления деятельности компании. В текущих условиях российский технологический рынок дает новые возможности. И мы планируем занять свою, более значительную нишу в отрасли».

В «Энергоавтоматике» работают люди, подготовившие не один десяток проектов, с огромным техническим стажем, инициативные, идущие с ногу со временем – в АСУ ТП внедряются новейшие версии искусственного интеллекта и нейросетей. Вместе с тем активно привлекаются молодые специалисты, которые перенимают имеющийся опыт.

«Нам нужны специалисты на должности начальника отдела, ведущего конструктора, инженера, готовых погрузиться в работу по нашей специфике буквально с завтрашнего дня, – говорит генеральный директор ООО «Энергоавтоматика». – Однако таких сотрудников на рынке труда не так много. Поэтому наша кадровая политика сегодня направлена именно на это звено, на привлечение готовых специалистов, способных сразу подключиться к проектам компании».

Над какими техническими задачами сосредоточится компания? В первую очередь, это комплексные проекты в области российской теплоэнергетики: проектирование, изготовление и наладка оборудования. Однако «Энергоавтоматика» не намерена зацикливаться на географическом и профильном нюансах – уже есть проекты как в других отраслях, так и за рубежом.