Мощности «Россети Московский регион» - сервисному центру высокотехнологичного предприятия в Москве

«Россети Московский регион» обеспечили дополнительные 150 кВт мощности сервисному центру ООО «Компрессорные технологии» на 2-й Карачаровской улице на юго-востоке г. Москвы. Это российское предприятие производит эксклюзивные высокотехнологичные запасные части для оборудования нефтеперерабатывающей отрасли.

В рамках договора технологического присоединения проложены четыре кабельные линии 10 кВ и 12 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 340 метров. В трансформаторной подстанции произведена замена двух трансформаторов номиналом 400 кВА на более мощные, номиналом 630 кВА. В результате совокупная присоединенная мощность предприятия теперь составляет свыше 800 кВт.